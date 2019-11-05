شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير لعبة إلكترونية تتنبأ بالكوارث المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المبرمج الإلكتروني ويليام فولك بتطوير لعبة فيديو مجانية جديدة، أطلق عليها اسم " كليميت تريل" مستوحاة من لعبة "أوريجون تريل "القديمة، حيث تخيل فيها عالم تجتاحه الكوارث بسبب فشل الإنسان في مواجهة التغيرالمناخي، وقام بطرحها على أنظمة" أى.أو.إس"و أندوريد و"ماك" و"إس" و"ويندوز".

وتحاكي اللعبة الحياة منذ القرن التاسع عشر، وذكر موقع " جيزمودو" أن على اللاعب شق طريقه عبرالأراضي التي تضررت بسبب التغير المناخي والكوارث الطبيعية في نهاية القرن الحادي والعشرين حتى يبتعد عن جنوب الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعاني من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة بسبب هذه الكوارث، ليصل إلى كندا التي تتمتع بدرجة حرارة أقل.

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وقال "فولك"، لموقع "جيزمودو":" أحاول أن أجعل الأشخاص يتصورون الكوارث التي قد تحدث ، فالأمرغير مستحيل".

ويتحرك اللاعبون، وسط مجموعة من المشاهد التي تصورالعالم خلال هذه الكوارث المناخية، فتظهرمتاجرخاوية وموجات حارة شديدة وعواصف عاتية، وكي تنجوعليك بشراء ما يكفيك من الطعام والماء، وتتضمن اللعبة مراحل مختلفة متدرجة الصعوبة تظهرسيناريوهات مناخية مختلفة، تبدأ من ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 4 درجات مئوية وحتى 6 درجات مما يؤدى إلى نتائج كارثية.

وذكر موقع "جيزمودو" أنه على الرغم من أن العلماء وضعوا سيناريو يوضح ما سيحدث إن ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين فحسب، لكن السيناريوهات التي ظهرت في اللعبة تتوافق مع العلم بصورة كبيرة.. وأضاف فولك للموقع عندما بدأت في تطويرهذه اللعبة كنت أكثر تفاؤلاً مما أصبحت عليه بعد الانتهاء منها، فكلما بحثت أكثر كلما وجدت أن الأمور أسوأ مما تخيلت.