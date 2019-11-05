شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر استخدام الدراجة الكهربائية " السكوتر " في ممرات المشاة بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت سنغافورة اليوم استخدام الدراجات الكهربائية في ممرات المشاة، وذلك في أحدث وأقسى إجراء يتخذ حتى الآن لمعالجة مخاوف السلامة العامة المحيطة باستخدامها.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) على الإنترنت، أن من يخالف هذا القانون يعرض نفسه للعقوبة بدفع غرامة تصل إلى ألفي دولار أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة الإدانة.

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ومن الآن وحتى نهاية العام، ستصدر السلطات تحذيرات لمستخدمي "السكوتر" الكهربائي المخطئين، ولكن سيتم اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا من العام المقبل.



ويعني الحظر أن استخدام الدراجات "السكوتر" سيقتصر على 440 كيلومترًا من مسارات ركوب الدراجات في جميع أنحاء الجزيرة ، بدلاً من استخدام ممرات المشاة لمسافة 5500 كيلومتر والتي كانت تستخدم من قبل.



وقال وزير الدولة للنقل لام بين مين أمام البرلمان: "خلال العامين الماضيين ، بذلنا جهودًا كبيرة لتعزيز الاستخدام الآمن لأجهزة التنقل الشخصية الآلية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، ما زلنا نواجه الدراجين المنحرفين الذي يستخدمون ، بشكل خطير ، الأجهزة غير المتوافقة مع المعايير". ولفتت الصحيفة إلى أنه يوجد 100 ألف دراجة "سكوتر" مسجلة في سنغافورة.