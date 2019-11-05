'لتكون أكثر وضوحا'... فيسبوك يطلق علامة تجارية جديدة

كشفت شركة فيسبوك عن شعارها الجديد، والذي يهدف لتسليط الضوء على "العلامة التجارية" بشكل مختلف عن التطبيقات والخدمات التي تقدمها.

وقال رئيس قسم التسويق أنطونيو لوسيو، إن "مجمل ما تقدمه الشركة بما في ذلك واتسآب وماسنجر وإنستغرام وأوكولوس ووركبليس وبورتال وكاليبرا، سيكون ممهورا بالعلامة التجارية الجديدة، التي تقتصر على اسم الشركة بأحرف واضحة تبدأ بالبرتقالي وتنتهي بالبنفسج".

وأضاف لوسيو، وفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان" الإنجليزية "نحن اليوم نحدث علامة شركتنا لنكون أكثر وضوحا في ما يتعلق بمنتجات فيسبوك، نحن نطلق شعارا جديدا للشركة للتمييز أكثر بين شركة فيسبوك وتطبيق فيسبوك الذي سيحتفظ بعلامته التجارية الخاصة".

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وأوضح لوسيو أن الشعار الجديد للشركة "وسيلة لإبراز علامتنا بطريقة أفضل للأشخاص والشركات الذين يستخدمون خدماتنا للتواصل".

يذكر أن فيسبوك استحوذت على شركة أوكولوس لتجهيزات الواقع الافتراضي وإنستغرام للتواصل الاجتماعي القائم على تشارك الصور، كما أطلقت شركة بورتال للشاشات الذكية ووركبليس للتواصل الاجتماعي المخصص لإنتاجية العمل.

ويقدر عدد مستخدمي تطبيقيها واتسآب ومسنجر بأكثر من مليار شخص.