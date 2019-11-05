كتب: ضياء السقا
تشهد مصر، خلال أيام، نوة المكنسة، والتي تأتي تحديدًا في 16 نوفمبر من كل عام وتستمر لـ4 أيام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وتتركز شدتها في محافظتي الإسكندرية ودمياط.
من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، مشيرا إلى أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.
وأضاف شاهين أن لنوة المكنسة توابع، تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وشهدت البلاد، الأسبوع قبل الماضي، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ’’نوة المكنسة‘‘ تضرب البلاد خلال أيام.. وخبير أرصاد يكشف المناطق المتأثرة بالموجة السيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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