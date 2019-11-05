شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تجري اختبار سلامة ناجح لكبسولة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة بوينج أنها أجرت اختبار سلامة ناجحا لكبسولة الفضاء غيرالمأهولة ستارلينر سي.إس.تي-100 التي يجري تطويرها لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية رغم أن إحدى المظلات الثلاثة للكبسولة لم تنفتح خلال الاختبار.

وقال تود بليشرالمتحدث باسم بوينج عبرالبريد الإلكتروني إن واحدة من المظلات الثلاثة لم تنفتح خلال ما يسمى باختبار تثبيط المنصة في نظام مصمم لدفع الطاقم إلى برالأمان في حالة الطوارئ.

وذكر بليشر "من السابق لأوانه تحديد سبب عدم فتح كل المظلات الثلاثة الرئيسية... ومع ذلك نجاح اثنتين من المظلات الثلاثة أمر مقبول بالنسبة لمعاييرالاختبار وسلامة الطاقم".

وأضاف أن الاختبار الذي جري صباح أمس الاثنين كان ناجحا بشكل عام. وقالت بوينج وإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إنهما لا تزالا تستهدفان تاريخ 17 ديسمبر كانون الأول لإطلاق أول مهمة من ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية.