شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. كيف ستبنى الروبوتات مستوطنات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح البشر فى الوصول إلى المريخ والحياة عليه، ولكن ما الذى سيعيش فيه البشر بمجرد دخولهم إلى المريخ؟

وفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلقت شركة تسمى SpaceFactory، وهى وكالة تصميم الهندسة المعمارية والتكنولوجيا التي تتخصص في تصميم وطباعة الموائل المريخية ثلاثية الأبعاد، للرد على هذا السؤال.



المستوطنة من الداخل

تنافست الشركة مؤخرًا على مسابقة الموائل ثلاثية الأبعاد المطبوعة من جانب ناسا، وفازت بها بتصميم يسمى Marsha.

وقال ديفيد مالوت، مؤسس ومدير شركة SpaceFactory ،"السبب الكامل لفعل ذلك هو أن شحن المواد إلى المريخ باهظ الثمن، لذلك فإن الروبوتات المعتمدة على الطابعات ثلاثية الأبعاد التى ستقم ببناء هذه المستوطنات على سطح المريخ، هى الحل الأنسب".

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وأضاف "نريد مكانًا لرواد الفضاء للبقاء فيه عندما نكون مستعدين لإرسال البشر للعيش على سطح المريخ، سوف يحتاجون إلى مكان للعيش فيه، لكن معدات ومواد البناء كبيرة وثقيلة، وسيكون إرسالها إلى كوكب آخر أمرًا صعبًا ومكلفًا للغاية".



مستوطنات المريخ

وأكد مالوت، أن المباني على سطح المريخ يجب أن تصنع بشكل آلي قبل وصول رواد الفضاء باستخدام مواد مصنوعة من المريخ، فإن المواد التي تستخدمها الشركة لطباعتها المريخية هي في الواقع مصنوعة من المريخ بطريقة ما.

فقد قال مالوت: "إنها مادة بوليمر بيولوجية مع بازلت، ويعد البازلت هو الصخرة التي تجدها في جميع أنحاء المريخ".

ففى حين أن جميع المكونات في خليط الطباعة للشركة تأتي من كوكبنا الأصلي، فهي مواد يمكن العثور عليها أيضًا على المريخ.