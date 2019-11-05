تكنولوجيا: تسريبات مصورة لجهاز هواوي اللوحي MatePad Pro وهاتف Nova 6 وأيضاً P Smart 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لجهاز هواوي MatePad Pro الذي يتميز بكاميرة خلفية مزدوجة مع ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع هاتف P Smart 2020 إلى جانب هاتف Nova 6.

تستعد هواوي للإعلان قريباً عن جهاز MatePad Pro الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة، مع تصميم مميز بإطارات نحيفة، أيضاً لا يظهر مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بمستشعر للبصمة في الشاشة.

كما يأتي الجهاز اللوحي بمنفذ USB C، مع مكبرات صوتية grille، أيضاً تتصل بالجهاز لوحة مفاتيح ذكية مغناطيسية، مع قلم stylus.

كما كشفت التسريبات المصورة عن هاتف P Smart 2020، مع هواتف Nova 6، حيث يأتي هاتف P Smart 2020 بشاشة OLED بنتوء علوي وحجم 6.3 إنش، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، مع كاميرة خلفية ثلاثية، كما يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان.

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ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الهاتف بمعالج ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 3900 mAh.

كما تكشف التسريبات المصورة لهواتف Nova 6 عن تصميم ممبيز بثقب في الشاشة يضم اثنان من كاميرات السيلفي، ومن المتوقع أن تقدم هواوي هذه الإصدارات مع نماذج تدعم 4G وأخرى تدعم شبكات 5G، لذا نترقب تفاصيل أكثر عن الأجهزة والهواتف الجديدة خلال الفترة القادمة.

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