سامسونج تقلب الموازين بميزة خيالية في هاتفها المنتظر Galaxy S11

كتب: ضياء السقا

تستعد شركة سامسونج، لإصدار أحدث هواتفها "Samsung Galaxy S11"، المزود بإمكانيات عالية، ستحدث طفرة هائلة في عالم الموبايلات.

وبحسب موقع "techradar"، المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن هاتف سامسونج الجديد، سيحتوي على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

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وبحسب موقع THE ELEC الكوري فإن الكاميرا التي سبق وأن عملت عليها سامسونج بالتعاون مع شاومي قد خرجت بالفعل في هاتف شاومي الأخير MI MIX ALPHA، ليكون ذلك الظهور الأول للكاميرا، كما ينتظر أن تكون إصدارات سامسونج القادمة هي الظهور الجديد للكاميرا المنتظرة.

وبحسب تقارير فإن الكاميرا تمتلك قدرة تقريب بصري 5X أي أنها أقوى 5 مرات من دقة الكاميرات المعتادة أي أنها ستكون بمثابة منظار معظم للصورة، لتشكل طفرة جديدة في هواتف سامسونج.

كما تشمل مميزات مستشعر الكاميرا الجديدة، القدرة على التقاط الكثير من الضوء للحصول على أداء قوي في الإضاءة المنخفضة، والفيديو الذي لا يتسبب في فقد 6K.