تكنولوجيا: أفضل 5 صور فضائية لهذا الأسبوع أبرزها مظهر القمر مع إشراقة الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرصد العديد من الصور الفضائية هذا الأسبوع، حيث التقطت حرائق الغابات في كاليفورنيا من الفضاء، وكذلك تمكن مصور فوتوغرافي من تصوير "سطح القمر" الجميل من الأرض، وذلك بجانب صورة سديم مخيف فى الهالوين ومظهر رائع للقمر مع إشراقة الشمس على الأرض، وغيرها من الصور التى نقدمها لك وفقًا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى:

شبح الهالوين 1- صورة مخفة لسديم الشبح فى الهالوين.

انطلاق صاروخ انتاريس 2- صاروخ أنتاريس يستعد للإطلاق بمركبة شحن للمحطة الفضائية. Advertisements

منظر القمر الرائع 3- طلوع القمر عند شروق الشمس بالتزامن مع ضوء الغلاف الأرضى.

احتراق غابات كاليفورنيا 4- حرائق غابات كاليفورنيا من الفضاء.

صورة القمر الدقيقة من الأرض 5- صورة دقيقة لفوهات القمر من تلسكوب على الأرض

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