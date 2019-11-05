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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
وشهدت البلاد، الأيام الماضية، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.
تحذير من الشبورة الكثيفة في الصباح
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
من جانبه، ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، في تصريحات إعلامية، تجنب أماكن الأمطار، أو السير بجوار كابلات الكهرباء، أو أعمدة الإنارة، كذلك القيادة على الطرق السريعة بشكل آمن، وعدم تجاوز السرعات المقررة، خاصة فى الصباح الباكر، وعند تساقط الشبورة، كما ناشد المواطنين ارتداء الملابس الخريفية، والتخلي عن الملابس الصيفية تمامًا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 30
طنطا 19 30
دمنهور 17 29
الإسكندرية 17 27
بلطيم 18 28
مطروح 15 27
بورسعيد 23 26
دمياط 22 26
الزقازيق 19 29
الإسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 19 26
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 30
بني سويف 17 30
المنيا 14 30
أسيوط 14 31
سوهاج 15 31
قنا 15 31
الأقصر 16 32
أسوان 16 33
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: الأمطار تضرب بعض المناطق خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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