شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر 10 صفقات استحواذ أجرتها جوجل .. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد العلامة التجارية للأجهزة القابلة للارتداء Fitbit هي الأحدث التي تنضم إلى عائلة جوجل بعد أن تم شراؤها مقابل 2.1 مليار دولار، ومن المثير للاهتمام، أن جوجل دفعت مبالغ أقل من ذلك للحصول على YouTube في عام 2006 وأقل لشراء نظام تشغيل Android في عام 2005.

لكن رغم عمليات الاستحواذ الكثيرة التى تقوم بها جوجل، فإنها تسعى طول الوقت لتطوير منتجاتها تدريجياً إلى منتجات أفضل من أجل تقديمها إلى قاعدة مستخدمين أكبر، وفيما يلى نعرض أكبر 10 عملية استحواذ قامت بها جوجل ...

نظام تشغيل أندرويد

أجرت صفقة الاستحواذ فى 2005، مقابل 50 مليون دولار، ويعد نظام أندرويد أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة شيوعًا وقد غير الحوسبة المحمولة تمامًا، وهي واحدة من أفضل عمليات الشراء التي قامت بها جوجل على الإطلاق.

خدمة يوتيوب

منتج آخر ناجح قامت جوجل بشرائه وتغيير الطريقة التي يشاهد بها الأشخاص المحتوى عبر الإنترنت على هواتفهم المحمولة وهو YouTube، حيث تأسست الخدمة في عام 2005 واستولت عليها جوجل فى 2006 مقابل 1.65 مليار دولار، وهو يعمل الآن كشركة تابعة لجوجل.

خدمة DoubleClick

استحوذت جوجل على DoubleClick مقابل 3.1 مليار دولار في 2007، حيث غيرت DoubleClick طريقة عمل الإعلانات على الإنترنت.

خدمة AdMob

حصلت جوجل على شركة الإعلان المحمول AdMob عام 2009 مقابل 750 مليون دولار، وقد كانت آبل في السباق لشرائها ولكن جوجل تمكنت من تقديم عطاءات خارجية للفوز بالصفقة فى النهاية.

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موتورولا

اشترت جوجل موتورولا مقابل 12.5 دولار في عام 2011 فقط لبيع قسم الهاتف إلى Lenovo فيما بعد مقابل 3 مليارات دولار، ومع ذلك، كانت هذه الصفقة ناجحة بالنسبة لشركة جوجل حيث حصلت على محفظة براءات الاختراع القوية من موتورولا بسعر أرخص يبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

خدمة الملاحة Waze

حصلت شركة جوجل على برنامج الملاحة Waze في عام 2013 مقابل 1.15 مليار دولار، وذلك إلى جانب امتلاكها خدمة الخرائط جوجل مابس.

معامل NEST

تم شراء Nest Labs في عام 2014 من قبل جوجل مقابل 3.2 مليار دولار، وقد أدى الحصول على Nest Labs إلى تشكيل منتجات جوجل Nest التي تتراوح من السماعات إلى الكاميرات وغيرها من حلول المنزل الذكي.

شركة الذكاء الاصطناعى DeepMind

حصلت جوجل على شركة DeepMind في عام 2014 بأكثر من 500 مليون دولار، وتعمل تقنيات جوجل للمحركات العصبية والتعلم الآلي بواسطة عدة عمليات استحواذ ذكية، وتعد DeepMind واحدة من الشركات الكبرى.

Looker

ولتعزيز خدمات جوجل Cloud، أعلنت جوجل عن اقتناء Looker لبدء تشغيل التحليلات بمبلغ 2.6 مليار دولار في عام 2019.

Fitbit

تعد العلامة التجارية Wearables Fitbit هي الآن شركة تابعة لشركة جوجل بعد عملية الاستحواذ الأخيرة البالغة 2.1 مليار دولار، من المتوقع أن يساعد ذلك جوجل على الدخول إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء باستخدام عصابات اللياقة البدنية أو الساعات