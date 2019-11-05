شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوت نحلة بعضلات صناعية تسمح لها بالاصطدام دون ضرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء نحل آلية بعضلات ناعمة اصطناعية تسمح لها بالتصادم بالجدران حيث إن روبوت النحلة المسمى بـ RoboBee مرن، ويمكنه البقاء على قيد الحياة عند اصطدامه بالجدران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمثل الاختراع أول روبوت مصغر يعمل بواسطة عضلات اصطناعية ناعمة، وطور الباحثون في مختبر هارفارد للميكروبات الحيوية في كلية هارفارد جون إيه بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية (SEAS)، هذه النحلة الاصطناعية المرنة التى تعمل بواسطة مشغلات ناعمة.

وقال يوفينج تشن، وهو طالب دراسات عليا سابق وزميل ما بعد الدكتوراه في SEAS والباحث الأول "كان هناك دفعة كبيرة في مجال علم الأحياء المجهرية لإنتاج روبوتات متحركة من مشغلات ناعمة لأنها مرنة للغاية".

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وأضاف: "مع ذلك، كان كثير من الناس في هذا المجال يشككون في أنه يمكن استخدامها لتحلق، لأن كثافة طاقة هؤلاء المشغلات ببساطة لم تكن عالية بما فيه الكفاية ويصعب السيطرة عليها".

ابتكر الباحثون كثافة طاقة عالية في مشغلاتهم من خلال العمل الذي تم تطويره في مختبر David Clarke باستخدام المطاط الصناعي العازل، والمواد اللينة ذات الخصائص العازلة الجيدة، والتي تتأثر عند التعرض لمجال كهربائي مما يخلق حركة.

وقالت إليزابيث فاريل هيلبلينج، طالبة دراسات عليا سابقة في SEAS وكاتبة مشاركة في البحث: "تتمثل إحدى ميزات الروبوتات صغيرة الحجم ذات القدرة المنخفضة في المرونة في مواجهة الآثار الخارجية".