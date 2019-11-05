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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح تشغيل فيديوهات خدمات البث داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن تطبيق واتس آب، أصبح يتيح الآن للمستخدمين تشغيل فيديوهات عدد من خدمات البث بما فى ذلك نتفلكس، حيث يمكن الآن تشغيل مقاطع الفيديو من هذه الخدمات داخل التطبيق مباشرة.
وبحسب موقع gizchina الصينى، يعد واتس آب، واحد من أكثر التطبيقات شعبية فى عالم التراسل الفورى، مع وجود عدد مستخدمين يتخطى 1.5 مليار مستخدم نشط شهرياً، إذ يحرص مطورى التطبيق على دفع تحديثات مستمرة لجذب المستخدمين لتطبيق التواصل الاجتماعي.
ويوفر التحديث أيضا تكامل التطبيق مع التطبيقات الأخرى، كما يمكن الآن لميزة صورة داخل صورة أن تدعم عرض مقاطع الفيديو من خدمات البث داخل تطبيق الواتس اب، لذا لن يحتاج المستخدمين لإعادة التوجيه لتطبيقات البث الخارجية لمشاهدة مقاطع الفيديو التى يتم مشاركتها فى تطبيق الواتس اب.
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