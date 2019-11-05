شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث شعار متصفح Edge.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة مايكروسوفت تصميم شعار متصفحها Edge المبنى على النسخة المصدرية كروميوم، حيث جاء الشعار الجديد مختلف تماما عن التصميم السابق الذى تم إطلاقه منذ 4 سنوات، والذى كان يشبه لتصميم شعار متصفح انترنت إكسبلورر.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد تم اكتشاف الشعار الجديد الذى يأتى على شكل حرف e فى لعبة متصفح لأخر إصدارات كنارى، لكنه بتصميم مختلف عن سابقه المستخدم للدلالة على متصفح اكسبلورر، إذ أنه من الواضح أن مايكروسوفت تود إظهاره بشكل متماشى مع الشعارات الأخرى.

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ويبدو حرف e على شكل موجة تشير إلى التغيير الكبير فى منهج مايكروسوفت بالاعتماد على شيفرة كروميوم وانتقال إلى عهد جديد من التصفح، فيما كانت مايكروسوفت قد أطلقت نسخة تجريبية من متصفح Edge لويندوز 10 قبل أشهر ومن ثم وفرها لويندوز 7 ويندوز 8 فى الوقت الذى أصبحت فيه متوفرة أيضاً لنظام macOS.