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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. روبوت العنكبوت لاستكشاف كهوف القمر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذه الروبوتات الزاحفة، التى تطلقها شركة spacebit، والتى تتخذ من لندن مقرًا لها، ستمكن قريبًا في استكشاف الكهوف الغامضة وأنابيب الحمم البركانية على سطح القمر.
روبوت العنكبوت
وهذه الروبوتات ذات أرجل تشبه العنكبوت لكى تسمح للآلات بالبحث في الشقوق، التي يتعذر الوصول إليها على مستكشف الفضاء التقليدى.
ويستكشفون هذه الروبوتات الكهوف القمرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة المزيد من التفاصيل حول تاريخ القمر.
روبوت العنكبوت
تنوي الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا لها، إطلاق الدفعة الأولى في يوليو 2021، لتكون الشركة التي ترسل أول روبوت بأرجل لاستكشاف عالم آخر.
وسيتم تصنيع الروبوتات، التي تكلف كل منها 3 ملايين دولار، في غضون ستة إلى 12 شهرًا فقط، وتشمل خطة الأعمال التجارية بيع التكنولوجيا للعملاء المهتمين، بما في ذلك الجامعات ووكالات الفضاء الأخرى.
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