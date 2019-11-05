تكنولوجيا: وكالة الفضاء الدولية تستقبل حمولة تزن 4 أطنان من الأرض

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ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استخدم رواد الفضاء في المحطة ذراعًا روبوتية لالتقاط مركبة الفضاء Cygnus NG-12، التي تحمل اسم SS Alan Bean، تكريمًا للسير على القمر فى مهمة أبولو 12، والذي توفي في وقت سابق من هذا العام.
وتقدم مهمة Cygnus NG-12 حوالي 8200 رطل من الإمدادات الطازجة إلى محطة الفضاء الدولية، وتتضمن حمولتها مجموعة من الأجهزة العلمية لإجراء تجارب تتراوح ما بين طابعة ثلاثية الأبعاد لإعادة التدوير وبعض الروبوتات في الفضاء.
وأطلقت مجموعة من الكوكيز إلى المحطة الفضائية مع فرن لإعداده كجزء من تجربة Zero G Oven.
وتشمل التجارب الأخرى AstroRad Vest سترة جديدة مصممة لحماية رواد الفضاء من البيئة الإشعاعية القاسية في الفضاء السحيق، بالإضافة إلى طاقم من الفئران في الفضاء، والتي سيتم استخدامها لمساعدة العلماء على دراسة كيفية تأثير مراحل الضوء والظلام على صحة الكبد.
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