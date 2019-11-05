شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستكمل اختبارات مظلات الهبوط لأول مركبة مأهولة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت شركة SpaceX أن أحدث مظلات مركبة Crew Dragon التى ستحمل رواد ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، ستنجح فى الانطلاق حال لم تسر الأمور على ما يرام.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، عرضت الشركة مقطع فيديو قصيرًا عن هبوط الحمولة مع نشر ثلاثة فقط من أربعة مظلات، وقالت إنها نجحت فى اختبار النظام 13 مرة على التوالى.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى للشركة: "بالتأكيد نريد أن نحصل على الأقل على عشرة اختبارات ناجحة على التوالي قبل إطلاق رواد فضاء على متن المركبة، لذلك يبدو أن سلوك المظلات متسق عبر 10 اختبارات ناجحة".

وتستخدم SpaceX مادة أكثر تطورًا فى المظلات، فبدلاً من النايلون على الأشرطة، يستخدمون الآن "Zylon" مادة بوليمر أقوى طورتها جامعة ستانفورد.

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وقال ماسك في اجتماع مع جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا، إن Crew Dragon قد تكون جاهزة لأول رحلة تجريبية لها "Demo-2" في Q1 لعام 2020.

ويمكن أن تبدأ ناسا و SpaceX في تشغيل اختبارات Demo-2 الحاسمة إلى المحطة الفضائية الدولية، فى حالة اختبرت المركبة اختبار نظام هروب الكبسولة فى حالة الطوارئ.