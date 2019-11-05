كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| دراجة “capri e”..هيكل كلاسيكي بمحرك كهربائي

متابعة-سنيار: للاحتفال بالتاريخ الغني لتصميم سيارات الاتحاد الأوروبي، تم تصميم Capri وهي عبارة عن سلسلة من الدراجات الإلكترونية مستوحاة من الموديلات الفرنسية القديمة من أواخر السبعينيات.

تم تصميم الدراجات لتبدو تماما مثل الدراجات الكلاسيكية، في حين أن محرك العجلات الخلفية وبطارية 6.8ah توفر طاقة كهربائية لقطع مسافة 40 كيلومترا.

متوفر في مجموعة من الأشكال المعدنية المستوحاة من سيارات السبعينيات، تأتي الكابري في نوعين مختلفين: metz، الذي يحتوي على إطار أنبوب علوي، والأزور، الذي يأتي بإطار مخلوط بدون أنبوب علوي للأنابيب المزدوجة التي تعمل قطريا لأسفل من أعلى الجبهة إلى العجلة الخلفية.

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الدراجات الإلكترونية خفيفة، يبلغ وزنها 16 كجم فقط، ويأتي كلا الطرازين مع السروج الجلدية والمقود وهناك خيار للجلد النباتي أيضًا.

تشمل الميزات المفيدة الأخرى حامل زجاجة وإعداد سهل، حيث يستغرق تجميع كابري 20 دقيقة فقط.

“في الوقت الذي نقلت فيه صناعة الدراجات السائدة معظم إنتاجها إلى آسيا، تعمل كابري مع نفس المنتجين الذين كانوا يجلبون الدراجات ذات الجودة الأولى إلى بقية العالم.