كيف يمكنك الاستماع إلى الكتب الصوتية على ساعة آبل؟

بفضل إصدار نظام التشغيل watchOS 6 الجديد؛ أصبحت (ساعة آبل) Apple Watch تدعم العديد من التطبيقات، والميزات الجديدة التي تتيح للمستخدمين إدارة صحتهم ولياقتهم والعديد من الأنشطة الأخرى على نحو أفضل.

إذا كنت من عشاق الاستماع إلى الكتب الصوتية ولا تريد التنقل بهاتفك طول الوقت، أو تفضل الاستماع أثناء أداء التمارين الرياضية، فإن ساعة آبل توفر لك الآن تطبيق (الكتب الصوتية) Audiobooks، حيث يمكنك الاستماع إلى أي كتاب صوتي تشتريه من خلال تطبيق Apple Books مباشرة على الساعة، ويمكنك أيضًا التحكم في التشغيل، والتمرير عبر الكتب الصوتية التي اشتريتها.

يُمكنك أيضًا مزامنة الكتب الصوتية من هاتف آيفون إلى ساعة آبل، وبعد ذلك؛ يمكنك تشغيل الكتاب على ساعتك دون أن يكون الهاتف قريبًا منك، حتى إذا كانت ساعتك غير متصلة بشبكة Wi-Fi، أو شبكة خلوية.

فيما يلي كيفية استخدام التطبيق للاستماع إلى الكتب الصوتية على ساعة آبل الذكية Apple Watch:

لاستخدام هذه الميزة تأكد من تثبيت تطبيق Apple Books على الجهازين، وهما: ساعة آبل التي تعمل على أحدث إصدار من نظام التشغيل watchOS 6 الجديد، وهاتف آيفون الذي يعمل على نظام iOS 13.

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افتراضيًا، عندما تقوم بشحن ساعتك – بمجرد أن يتعرف آيفون على اتصال الساعة بالشاحن -، سيتم مزامنة كتابين صوتيين من مجموعات (ما تقرأه حاليًا) Reading Now، أو (أريد قراءتها) Want to Read إلى ساعة آبل، ولكن يُمكنك أيضًا مزامنة الكتب الصوتية مع Apple Watch يدويًا.

أولًا؛ كيفية تشغيل الكتب الصوتية على ساعة آبل:

ابحث عن أيقونة تطبيق Audiobooks الجديدة على شاشة ساعة آبل الرئيسية وافتحه.

سترى خيارين هما: هاتف آيفون iPhone، والمكتبة Library.

اختر (المكتبة) Library إذا كنت ترغب في تشغيل الكتب مباشرةً من الساعة.

حدد الكتاب الذي تريده؛ ثم اضغط عليه لتشغيله.

يحتوي التطبيق على أزرار للبحث، وللتقديم أو الرجوع لمدة 15 ثانية، والتشغيل أو الإيقاف المؤقت، واختيار الفصول، وتسريع التشغيل، وغير ذلك الكثير. كما يمكنك استخدم Digital Crown لضبط مستوى الصوت.

إذا لم تظهر لك أي كتب صوتية، توجه إلى جهاز آيفون لإضافة كتب.

ثانيًا؛ كيفية مزامنة الكتب الصوتية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتف آيفون.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth؛ وتأكد من تشغيله.

افتح تطبيق (ساعة آبل) Apple Watch على هاتف آيفون؛ ثم اضغط على علامة تبويب (ساعتي) My Watch الموجودة في أسفل الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الكتب الصوتية) Audiobooks ثم اضغط عليه.

لإضافة كتاب صوتي جديد، اضغط على (إضافة كتاب صوتي) Add Audiobook.