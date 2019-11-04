بعد فوتوشوب.. أدوبي ستجلب تطبيقًا شهيرًا آخر إلى آيباد قريبًا

كشفت شركة (أدوبي) Adobe اليوم الاثنين أنها تعتزم جلب تطبيق الرسوم (إليستريتور) Illustrator إلى حواسيب (آيباد) اللوحية، وذلك بعد إطلاق تطبيقها الآخر الشهير (فوتوشوب) Photoshop.

وكانت شركة أدوبي قد أطلقت اليوم رسميًا تطبيق تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) لحواسيب آيباد اللوحية من آبل، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن ذلك، وجاء ذلك خلال مؤتمر التصميم السنوي الخاص بها (ماكس) MAX.

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها: إن تطبيق (إليستريتور) سوف يتوفر لأجهزة آيباد خلال عام 2020. كما أكدت أنها بدأت بالفعل في تطوير التطبيق، ولكن العمل عليه لا يزال في مرحلة مبكرة. ومع أنه لا يُعلم بعد كيف سيبدو عليه التطبيق على الأجهزة المحمولة، ولكن يُتوقع أن يُمكّن المستخدمين من الاستفادة من الشاشة اللمسية، والقلم الإلكتروني الخاص بحواسيب آيباد.

وعلى غرار فوتوشوب، فإن المستندات المنشأة على واحدة المنصات سوف تكون متاحةً للتحرير على المنصات الأخرى عن طريق خدمة التخزين السحابي الخاصة بأدوبي Creative Cloud.

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وقالت أدوبي: إنها سوف تبدأ الآن إتاحة التطبيق بنسخة تجريبية خاصة، وذلك مع عدد صغير جدًا من المستخدمين، نظرًا لكون التطبيق في مراحله الأولى. ويمكن للمستخدمين الراغبين والمهتمين في البرنامج التجريبي للتطبيق، فيمكن التسجيل والاشتراك من هنا.

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وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل بالتواصل مع آلاف المصممين لفهم كيف يمكن بناء تطبيق (إليستريتور) لحواسيب آيباد في أفضل صورة ممكنة، وذلك بالاستفادة عن تجربة استخدامهم للحواسيب اللوحية.

ويُتوقع أن تكرر أدوبي ما فعلته مع فوتوشوب لحواسيب آيباد، إذ إن التطبيق الذي أُطلق اليوم لا يقدم كافة المزايا التي تقدمها نسخة سطح المكتب من التطبيق. ولكن سوف تعمل على الشركة على إضافتها تدريجيًا.