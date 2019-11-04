- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. فشل إطلاق صاروخ تجريبي للأقمار الصناعية الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فقد انطلق الصاروخ الذى يسمى Super Strypi فى اختبار له، من مرفق المدى الصاروخي في المحيط الهادئ قبالة باركينج ساندز بكاواى هاواى.
رافعة الصواريخ
واستخدم الصاروخ رافعة حديدية للمساعدة في الانطلاق، الذى غادر الأرض ولكنه خرج بسرعة خارج نطاق السيطرة، وعندما تحطم، تدمرت كل الأقمار الصناعية الصغيرة التي كانت على متن الصاروخ.
وفقدت المهمة 13 قمرًا صناعيًا صغيرًا تعرف باسم Cubesat، وهى أقمار صناعية صغيرة ورخيصة، كما أنها غالبا ما تعمل في أسراب.
ولم يطلق سلاح الجو أى صاروخ جديد تابع لبرنامج Super Strypi أبدًا بعد إخفاقه، وتم الاستغناء عنه تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. فشل إطلاق صاروخ تجريبي للأقمار الصناعية الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.