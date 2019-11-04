شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. فشل إطلاق صاروخ تجريبي للأقمار الصناعية الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات، انضم إلى خسائر الفضاء، فشل إطلاق صاروخ تجريبى للأقمار الصغيرة، والذى خططت القوات الجوية الأمريكية لإطلاقه للمرة الأولى.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فقد انطلق الصاروخ الذى يسمى Super Strypi فى اختبار له، من مرفق المدى الصاروخي في المحيط الهادئ قبالة باركينج ساندز بكاواى هاواى.



رافعة الصواريخ

واستخدم الصاروخ رافعة حديدية للمساعدة في الانطلاق، الذى غادر الأرض ولكنه خرج بسرعة خارج نطاق السيطرة، وعندما تحطم، تدمرت كل الأقمار الصناعية الصغيرة التي كانت على متن الصاروخ.

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وفقدت المهمة 13 قمرًا صناعيًا صغيرًا تعرف باسم Cubesat، وهى أقمار صناعية صغيرة ورخيصة، كما أنها غالبا ما تعمل في أسراب.

ولم يطلق سلاح الجو أى صاروخ جديد تابع لبرنامج Super Strypi أبدًا بعد إخفاقه، وتم الاستغناء عنه تماما.