شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يغير شعاره ويضعه بجميع التطبيقات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب ما نشره مارك زوكربيرج فقد قررت الشركة إضفاء بعض التغييرات الطفيفة على علامتها التجارية وشعارها بدلاً من اللون الأزرق، وذلك بعد أن أصبح فيس بوك يمتلك العديد من التطبيقات، والمنتجات المختلفة.
ومن المنتظر أن يصبح شعار الشركة الجديد بحروف كبيرة بشكل كامل بهذه الطريقة “FACEBOOK”، بعد أن كان يأتي بحروف صغيرة باستثناء الحرف الأول.
كذلك سيمتلك التصميم تغييرات بالألوان دون الاكتفاء باللون الأزرق وحيدًا في شعار الشركة منذ إنشائها.
كذلك فمن المنتظر أن يتواجد شعار فيس بوك الأساسي في جميع التطبيقات التي تمتلكها الشركة، مع التغيير الجديد في العلامة التجارية، وفي نفس الوقت سيظهر لون الشعار بما يتناسب مع لون التطبيق أو المنصة الأساسية التي تمتلكها الشركة.
فنجد مثلاً شعار فيس بوك يظهر بلون متدرج مع إنستجرام وأخضر على واتساب وأزرق على الشبكة الرئيسية وهكذا.
وكشف زوكربيرج عن أن السبب وراء ذلك هو أنهم يرغبون في توضيح علامتها والمنتجات المتصلة بها، كما أن تغيير اللون الرئيسي في كل تطبيق يساعد في بناء تناغم بين التطبيق الذي يملكه وصورة الشعار الموجودة فيه.
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