كيفية تسجيل المكالمات على هواتف Android بأكثر من طريقة

في بعض الواجهات القديمة على هواتف Android كانت ميزة تسجيل المكالمات مدمجة بداخل الواجهة. مثل Samsung Experience في بدايتها. و حالياً ليست كل الواجهات تعتمد هذه الخاصية. Miui و Color OS من الواجهات التي تدمج هذه الخاصية في تطبيق المكالمات الخاص بها. لكن يمكن الا تجد هذه الميزة في الهواتف بالواجهة الخام كمشروع Android One مثلاً. لذلك في هذا الموضوع سنشرح كيف يمكنك تسجيل المكالمات على هاتفك الخاص بعدة طرق

التسجيل بمسجل خارجي

اذا كنت لا تريد الدخول في دوامة التطبيقات الإضافية او استعمال صلاحيات Root او ما يشابه ذلك. فإنه من الحلول السهلة و السريعة هو الإستعانة بمسجل خارجي اياً كان نوعه. تقوم بتشغيل المكالمة على السماعة الخارجية و تسجيلها من خلاله. الحل بسيط و سهل و ليس من الضروري احضار مسجل صوتي مخصوص لتسجيل المكالمة. يمكنك الإستعانة بهاتف آخر تقوم بالتسجيل من خلاله و سيؤدي الغرض المطلوب منه. و لكن اذا كنت تريد ان يكون التسجيل من داخل الهاتف نفسه سنقوم بشرح هذا في باقي الموضوع

عن طريق تطبيقات Android خارجية

ACR Call Recorder

من التطبيقات الأشهر على هواتف Android. لأنه يقوم بالمهمة الأساسية منه الا و هي تسجيل المكالمات. هو تطبيق تسجيل تلقائي يقوم بتسجيل مكالماتك بشكل تلقائي و يمكنك اعادة الاستماع الى التسجيلات المحفوظة بعدها بدون مشاكل. و يمكنك التحكم في جودة التسجيل و عمل نسخ احتياطي للمكالمات المسجلة على مواقع التخزين السحابي كـGoogle Drive مثلاً. هو به بعض المشاكل التي يمكن التغاضي عنها. لكنه جيد جداً عند استخدامه

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Automatic Call Recorder

هذا التطبيق ايضاً من التطبيقات الشهيرة جداً. هو مسجل مكالمات تلقائي. يساعدك على تسجيل المكالمات الخاصة بك بصوت عال و بدقة عالية. كما انه يحمل ميزة المزامنة مع Google Drive او مع Dropbox. مع اضافات اخرى بسيطة تساعدك على تسجيل المكالمات بالجودة التي تحتاج و بدون مشاكل. التطبيق مجاني في الأساس مع وجود نسخة مدفوعة غالية بعض الشئ. لكنها تحمل بعض الاضافات. النسخة المدفوعة بسعر 6.99$.

Blackbox Call Recorder

في البداية فهو ليس مجانياً بل هو تطبيق بإشتراك دولار شهرياً. و اول 30 يوم تجربة مجانية. هو اكثر التطبيقات التي تحمل مزايا. بعد العديد من المزايا التي يمكن ان تستعملها. بالطبع منهم مزايا اساسية كالتسجيل التلقائي. اختيار جودة و دقة التسجيل. و اختيار ترميز و صيغة التسحيل. بالاضافة الى دعم المزامنة مع اي خدمات تخزين سحابي خاصة بك. و لكن هناك مزايا اضافية للحماية كأن لا يستطيع احد الإضطلاع على تسجيلاتك الا من خلال كلمة مرور مثلاً. قد يبدو الإشتراك الشهري عائقاً امام البعض لكنه على الأقل ليس غالياً

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