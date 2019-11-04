شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاقم مشكلة معالجة النفايات وإعادة تدويرها فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الإحصاءات الواردة عن الغرفة الفنية اليونانية أن اليونان ومالطا تذيلتا القائمة بين دول الاتحاد الأوروبى فى معالجة النفايات وإعادة تدويرها.

ووفقا لخبراء الصناعة، فإن 80% من القمامة تجد طريقها إلى مكب النفايات، بينما يتم إعادة تدوير 20% من المواد القابلة للتدوير، لذا يتعين استثمار 5ر2 مليار يورو لتغيير الحالة القاتمة لإدارة النفايات فى البلاد.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) على موقعها الإلكترونى أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن هدف إعادة تدوير 50% من نفايات البلديات بحلول 2020 التى حددها الاتحاد الأوروبى، بيد أنه حصلت اليونان على تمديد لمدة خمس سنوات (حتى عام 2025) لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الغرفة الفنية اليونانية تعمل كمستشار فنى رسمى للدولة اليونانية وتشرف عليها وزارة البيئة والتخطيط العمرانى والأشغال العامة.