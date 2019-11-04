شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يحتفل بتوزيع جائزة Breakthrough Prize .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مجموعة من الصور من حفل توزيع جوائز Breakthrough Prize وهي جائزة الرياضيات الدولية.

وعلق مؤسس فيس بوك على الصور المنشورة على حسابه الشخصي قائلا : " بريسلا وانا ساعدنا في تمويل جائزة Breakthrough Prize وذلك للاحتفال بالإنجازات العلمية الكبيرة في الفيزياء والرياضيات وعلوم الحياة"، وأضاف "قدمنا الليلة جائزة لفيزياء الأساسية إلى فريق Event Horizon Telescope للحصول على أول صورة لثقب أسود هائل، تهانينا لكل الحائزين على جائزة Breakthrough هذا العام!

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يذكر أن فريق علماء الفلك الذي يضم 357 عالما حاز على جائزة الرياضيات الدولية Breakthrough Prize بعد التقاطهم صورة فوتوغرافية لثقب أسود واقع في مجرة تبعد عن الأرض 53.5 مليون سنة أرضية، حيث قام العلماء برصد الثقب الأسود في أبريل عام 2018، ثم عالجوا المعلومات الناتجة عنها خلال عامين.

يذكر أن جائزة Breakthrough Prize منحت لأول مرة عام 2013 ، ثم صارت تمنح كل عام، وقد أسسها رجل الأعمال الروسي "ألكسندر ميلنر" ورئيس شركة فيس بوك "مارك زوكربيرج" وأحد مؤسسي شركة جوجل "سيرجي برين".