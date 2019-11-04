تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S5 بكاميرة ثلاثية في 14 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 14 من نوفمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S5، الذي ظهر في إعلان تشويقي من الشركة بكاميرة ثلاثية، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أكدت شركة Vivo مؤخراً على خططها لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف S، واليوم يظهر هاتف Vivo S5 في صور إعلانية رسمية تكشف عن ثلاثة إختيارات في ألوان الهاتف هم الأزرق، الاخضر إلى جانب الوردي.

كما تكشف الصور الإعلامية الرسمية لهاتف Vivo S5 عن تصميم الكاميرة الخلفية بالإعدادات الثلاثية والمميزة بتصميم الماسة، حيث تأتي ثلاثة مستشعرات مرتبة في أحد الجهتين، بينما يأتي فلاش LED في الجهة الثانية من الكاميرة.

ومن المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في شاشة AMOLED كما في هاتفي S1 وS1 Pro.

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كما كشفت التسريبات المصورة لهاتف Vivo S5 عن تصميم دون النتوء العلوي في الشاشة، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيمن من الشاشة في الوقت الذي جاء الإصدار السابق Z1 Pro بثقب الشاشة في الجانب الأيسر. لذا نترقب الإعلان الرسمي يوم 14 من نوفمير لنتعرف بشكل أوضح على مميزات هذا الإصدار.

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