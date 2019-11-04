الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro سيأتي هو الأخر، وسيضم كاميرا بدقة 108 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بالفعل أن شركة Xiaomi تستعد للإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro في حدث خاص سيُعقد يوم غد الثلاثاء. وبالتالي، فإن الهاتف نفسه سوف يشق طريقه إلى الأسواق الدولية تحت إسم Xiaomi Mi Note 10، ولكن يبدو أننا سنحصل أيضًا على نسخة Pro من هذا الهاتف.

أكدت صورة جديدة تم نشرها مؤخرًا من قبل فرع شركة Xiaomi في بولندا في منتدى MI Community والتي تهدف إلى إظهار إمكانية الكاميرا في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 وجود الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro بالفعل. يحتوي المنشور على صورة ذات طابع الهالوين والتي يُمكن تحميلها بدقتها الكاملة من خلال رابط Google Drive. ومن المثير للإهتمام أن بيانات EXIF الخاصة بالصورة كشفت لنا أنه تم إلتقاطها بإستخدام كاميرا أساسية تبلغ دقتها 108 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 1.7 عن طريق الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن حجم هذه الصورة يبلغ 71.8 ميغابايت.

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ووفقا للتكهنات السابقة، فسوف يحتفظ الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro بنفس مظهر وتصميم الهاتف Xiaomi Mi Note 10، ولكن سيتم شحنه مع المعالج +Snapdragon 855 الرائد. لا توجد لدينا معلومات عن بقية مواصفات الهاتف حاليًا، ولكن قد يتغير ذلك قريبًا لأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف في اليوم 14 نوفمبر.