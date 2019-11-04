سامسونج تُغلق قسمها المسؤول عن تطوير أنويتها الخاصة، وستستخدم أنوية ARM المعتادة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق الهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge مع المعالج Exynos 8890، بدأت شركة سامسونج في إستخدام أنوية Mongoose الخاصة بها. ومع ذلك، يبدو أن هذا الحال لن يستمر لوقت أطول لأن شركة سامسونج تتطلع إلى إغلاق القسم المسؤول عن تطوير الأنوية الخاصة بها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية. هذا القرار يأتي بسبب تخلي الشركة الكورية الجنوبية عن نحو 300 موظف إبتداء من 31 ديسمبر.

سامسونج أكدت هذه الأخبار للتو وأوضحت أن هذا القرار تم من أجل إبقاء معالجات Exynos القادمة أكثر تنافسية. ووفقا للشركة الكورية الجنوبية، فقد ذكرت أنها ستقوم بإستبدال أنوية Mongoose الخاصة بها بأنوية ARM. وبصرف النظر عن شركة سامسونج، فقد بدأت كل من آبل وكوالكوم بإستخدام الأنوية الخاصة بها أيضًا في معالجاتها منذ سنوات.

وبناءً على الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S11 سيصل مع المعالج Exynos 9830 في بعض المناطق ومع المعالج Snapdragon 865 في بعض المناطق الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وبالنسبة للمعالج Exynos 9830، فمن المتوقع الآن أن يأتي مع أربعة أنوية Cortex-A77 العالية الأداء. وبالإضافة إلى ذلك، كانت شركة سامسونج قد وقعت إتفاقية شراكة مع شركة AMD لتطوير معالج رسوميات جديد خاص، وهذا ما يجعل مستقبل معالجات الشركة الكورية الجنوبية يبدو واعدًا جدًا.