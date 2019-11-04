معالج MediaTek المتوسط والمتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G سيصل في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن خطط شركة MediaTek لجلب تكنولوجيا الجيل الخامس 5G إلى عامة المستهلكين، ولكن نحن هنا الآن مع بعض المعلومات الإضافية حول المعالج المتوسط القوة القادم من شركة MediaTek والمتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصدر موثوق من الصين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فيبدو أن شركة MediaTek تخطط لإطلاق معالج منخفض التكلفة متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. في الواقع، بغض النظر عن دعم شبكات الجيل الخامس، فقد سمعنا أيضًا بأن هذا المعالج سيُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7nm FinFET وأنوية Cortex-A76 العالية الأداء.

Advertisements

ستستخدم الشركة المودم الخاص بها MediaTek Helio M70 والمتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G والذي يدعم الشبكات المستقلة والشبكات غير المستقلة، ولكن يبقى الجزء الأفضل هو أن هذا المعالج سيشق طريقه إلى الهواتف الذكية التي ستكلف نحو 280 دولار أمريكي. هذا سيكون أمرًا مثيرًا للإهتمام في حالة إذا نجحت شركة MediaTek بالفعل في تحويله إلى واقع.