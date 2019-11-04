مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين أنها تعتزم إطلاق النسخة النهائية من الإصدار المحسن من متصفح الويب التابع لها (إيدج) Edge لعموم المستخدمين مطلع العام المقبل، وذلك بعد أشهر من اختباره.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إنها تعتزم إطلاق متصفحها الجديد كليًا في 15 كانون الثاني/يناير القادم، كما قالت: إن الإصدار شبه الرسمي من المتصفح متاح الآن لمستخدمي نظامي ويندوز التابع لمايكروسوفت، و(ماك أو إس) التابع لشركة آبل، وهو يأتي مع رمز جديد للتطبيق.

وكانت مايكروسوفت قد أصدرت في شهر آب/أغسطس الماضي أول نسخة تجريبية بصورة (بيتا) Beta من (إيدج)، وذلك بغية تجربته قبل إطلاق النسخة النهائية.

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك (كروميوم) Chromium المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

ويأتي الإصدار شبه الرسمي الذي أُطلق اليوم مع العديد من مزايا الخصوصية الجديدة، بما في ذلك ميزة التصفح الخاص InPrivate، التي سوف تعمل على الحفاظ على عبارات البحث سريةً في محرك البحث (بينج) Bing التابع لمايكروسوفت، كما أنها تحذف معلومات جلسات التصفح على الجهاز عند إغلاق النافذة الخاصة بها. وسوف يُفعّل المتصفح ميزة منع التعقب افتراضيًا.

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وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي؛ خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2019، عن المزايا القادمة إلى المتصفح، بما في ذلك: (وضع إنترنت إكسبلورر)، الذي يسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة – خاصةً الداخلية – لتعمل مباشرة ضمن متصفح (إيدج) الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.

وإلى جانب ميزة (وضع إنترنت إكسبلورر)، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا. كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم (المجموعات) Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.

وقالت مايكروسوفت وقتئذ: إن (إيدج) الجديد سوف يوفر مزايا خصوصية جديدة، بما في ذلك 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، وصارم.

يُشار إلى أن معظم المزايا التي أُعلن عنها في شهر أيار/ مايو الماضي متاحة، ولكن في نسخة (كناري) التجريبية، ولمّا تصل بعد إلى نسخة (بيتا) التي أُطلقت اليوم.

هذا؛ ويمكن تنزيل النسخة التجريبية الجديدة من متصفح (إيدج) الجديد لنظامي ويندوز، وماك أو إس من هنا.