بعد طول انتظار .. فوتوشوب متاح الآن على آيباد

أطلقت شركة (أدوبي) Adobe اليوم الاثنين رسميًا تطبيق تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop لحواسيب آيباد اللوحية من آبل، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن ذلك.

وجاء الإعلان عن إطلاق التطبيق خلال مؤتمر التصميم السنوي (ماكس) Max الذي تعقده الشركة الأمريكية، كما نشرت منشور على مدونتها تحتفل بإطلاق الإصدار الأول من التطبيق لحواسيب آيباد، إلى جانب خدمات، وتطبيقات خرى.

وأعادت أدوبي تصميم تطبيق فوتوشوب ليتوافق مع الأجهزة المحمولة، ويحتوي العديد من الأدوات الأساسية التي توفرها نسخة سطح المكتب من البرنامج، بما في ذلك أدوات الإنشاء، والتنميق، والأقنعة. ومع أن التطبيق الجديد لا يوفر جميع المزايا، إلا أن الشركة وعدت بإضافة المزيد لاحقًا.

وقالت مديرة المنتج لفوتوشوب في منشور على مدونة أدوبي: “هذه هي البداية”. وأضافت: “يركز الإصدار الأول من فوتوشوب على آيباد على المهام الشائعة وسير العمل الذي نعرفه، والتي ستكون مفيدة لمعظم مستخدمي فوتوشوب”.

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ومع أن بعض المزايا التي يُعتقد أنها مهمة لمستخدمي حواسيب آيباد، مثل دعم أداة القلم، أو الخط الزمني لتحريك الرسوم، غير متاحة في التطبيق الجديد، إلا أن أدوبي أشارت إلى أن التطبيق يدعم ملفات PSD الخاصة ببرنامج فوتوشوب ضمن خدمتها السحابية، الأمر الذي يسهل مزامنة الملفات بين الحاسوب اللوحي، والحواسيب المكتبية.

ويأتي تطبيق فوتوشوب لآيباد مع شريط أدوات في الجانب الأيسر، حيث تُوجد أدوات، مثل الفرشاة، والطباعة، وختم الاستنساخ، فرشاة الترميم، أداة Lasso. وعلى الجانب الأيمن، هناك لوحات الطبقات، إلى جانب أدوات تحرير الصور، مثل السطوع، والتباين، والدرجة اللونية، والإشباع، والمستويات. وهناك أيضًا لوحات لإجراء التعديلات على الصور.

يُذكر أن تطبيق فوتوشوب الجديد متاح مجانًا فقط لمشتركي خدمة أدوبي السحابية Creative Cloud، ويتعين على غيرهم التسجيل والحصول على اشتراك في الخدمة، التي يعد أرخصها اشتراك 9.99 دولارات أمريكية شهرًا لتطبيقي فوتوشوب، و(لايت روم) Lightroom.

ووعدت أدوبي بإطلاق تحديثات لتطبيق فوتوشوب الخاص بأجهزة آيباد بالوتيرة ذاتها التي تطلق فيها تحديثات لتطبيقاتها الأخرى في خدمة Creative Cloud على أجهزة سطح المكتب.