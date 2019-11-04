توفر خطة بيانات الهاتف حدًا للاستهلاك لا يمكن تجاوزه، حيث يوجد سعر لكل ميجابايت تستخدمه، وفي بعض البلدان تكون خطة البيانات باهظة الثمن، وللتغلب على هذه المشكلة فإن هناك بعض التطبيقات التي توفر لك الحل.

تضم متاجر التطبيقات عددًا من التطبيقات التي تتيح لك مراقبة استهلاك البيانات على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بسهولة، لتتجنب دفع الرسوم الزائدة.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك في مراقبة استهلاك البيانات على هاتفك:

1- تطبيق My Data Manager:

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أهم ما يميز هذا التطبيق أنه يساعدك على حماية خصوصيتك عبر الإنترنت، والتحكم في استهلاك البيانات في الوقت نفسه؛ حيث يقوم التطبيق بتأمين وجودك على الإنترنت باستخدام (شبكة خاصة افتراضية) VPN لتشفير بياناتك غير المحمية، كما يتعقب البيانات التي يستهلكها كل تطبيق.

يتيح لك هذا التطبيق تأمين معلوماتك الشخصية، وتصفح الإنترنت بأمان حتى على شبكات الواي فاي WiFi العامة، ومراقبة استخدام البيانات الخاصة بك على هاتفك، و الواي فاي، والتجوال Roaming.

كما يوفر لك ميزة الحصول على تنبيهات قبل أن تتجاوز خطة البيانات الخاصة بك، لتجنب دفع الرسوم الزائدة، بالإضافة إلى تحديد التطبيقات التي تستهلك بيانات أكثر.

يمكنك أيضًا إعداد خطة مشتركة أو عائلية وتتبع استخدام جميع الأعضاء، كما أن التطبيق خالي من أي إعلانات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق DataFlow:

يساعدك تطبيق DataFlow على تتبع استهلاك بيانات الهاتف، والواي فاي لحظيًا، ومراقبة السرعة، كما يسمح لك بتتبع جميع أنواع خطط البيانات، مثل: الشهرية، والأسبوعية، واليومية، وغير ذلك.

كما يتيح لك التحقق من حجم استهلاك البيانات، والتعرف على نمط استهلاكك، والكيفية التي يمكنك بها وضع حد للاستهلاك غير الضروري. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك الاختيار من بين قوالب متعددة لتخصيص واجهة المستخدم.

يدعم التطبيق ساعة آبل الذكية Apple Watch، ويتيح لك إضافة أداة DataFlow إلى مركز الإشعارات لتحسين الدقة.

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التطبيق متاح لمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

3- تطبيق Databit:

يوفر لك تطبيق Databit متابعة خطة البيانات الخاصة بك لحظيًا، و الحصول على تنبيهات قبل أن تتجاوز الخطة، بالإضافة إلى الرسم البياني التوضيحي للاستخدام اليومي.

يدعم التطبيق الوضع الداكن لتوفير استهلاك البطارية، ويتيح لك تصدير سجل استهلاك البيانات في ملف بتنسيق CSV.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

4- تطبيق Traffic Monitor:

يتيح لك هذا التطبيق اختبار سرعة شبكات 3G، و4G، والواي فاي، وفحص توافر الشبكة، بالإضافة إلى متابعة استهلاك البيانات على هاتفك الذكي بسهولة.

يمكنك من خلال التطبيق أرشفة جميع اختبارات السرعة، مع كل التفاصيل، والوصول إليها في أي وقت، وعرضها على خريطة متكاملة لتساعدك على التعرف على تباينات السرعة.

يتيح لك التطبيق اكتشاف أسباب الأداء السيء للشبكة، حيث تعرض خريطة التغطية مدى توفر الشبكة حسب موقعك الحالي، بالإضافة إلى مراقبة خطة البيانات، وتنبيهك إذا تجاوزت الحد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق GlassWire:

يعمل تطبيق GlassWire على تسهيل مراقبة استخدام بيانات هاتفك لحظيًا، والتعرف على التطبيقات التي تُبطئ اتصال الإنترنت أو تستهلك بيانات أكثر.

يوفر لك التطبيق رسوم بيانية توضيحية للاستخدام اليومي، والحصول على تنبيهات قبل أن تصل إلى الحد الأقصى لخطة البيانات لتجنب زيادة الرسوم، كما يساعدك على حماية خصوصيتك من خلال اكتشاف النشاط المشبوه لبعض التطبيقات.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي نظام آي أو إس.