تكنولوجيا: بوينج تختبر إطلاق نظام إحباط مركبة starliner بنجاح (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت شركة بوينج نظامًا للإحباط مهمًا للهروب من الإطلاق، وذلك لكبسولة Starliner الجديدة التى ستحمل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أطلق الاختبار كبسولة من طراز CST-100 Starliner من بوينج، وذلك من منصة في ميدان الرمال البيضاء للصواريخ في نيو مكسيكو لإظهار محركات إحباط إطلاق المركبة الفضائية، والتي صممت لفتح كبسولة الطاقم من صاروخ أطلس الخامس خلال حالة الطوارئ.

وقال مسئولو ناسا في بيان "هذا أول اختبار لمركبة بوينج كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا وسيساعد في تقييم أداء نظام إحباط المهمة قبل القيام بمهام إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم على متنها".



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وتعد شركة بوينج هي واحدة من شركتين تجاريتين لديهما عقود ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، أما عن الشركة الثانية فهى SpaceX، التي أطلقت رحلة تجريبية مدارية في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تختبر محركات الإجهاض في كبسولة Crew Dragon في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



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لكن قبل أن تتمكن بوينج وSpaceX من إطلاق رواد فضاء إلى المدار، يتعين على الشركات إثبات أن مركباتهما يمكنها الحفاظ على سلامة رواد الفضاء أثناء الطوارئ.