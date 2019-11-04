شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنقاذ حيوانات الكوالا من حرائق الغابات فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم انقاذ اثنين من حيوانات الكوالا من المنطقة التى دمرتها النيران بالساحل الشرقى لاستراليا، ولكن ما زال مصير مئات آخرين غير مؤكد، حيث ما زالت الحرائق مشتعلة فى موطنها.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإنه تم العثور على أول حيوان كوالا وسط الخراب على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) إلى الشمال من سيدني.

وقال سو اشتون، رئيس المستشفى التى نقل لها "لقد تم التقاطه من الأرض بينما لم يكن قادرا على الحركة، وهو في حالة جيدة الآن، وانضمت إليه فيما بعد كوالا من النوع الأنثى تدعى أنوين وتعالج من الجفاف.

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ودمرت حرائق الأدغال التي اشتعلت فيها النيران في المنطقة آلاف الهكتارات على مدار الأسبوع الماضي، بما في ذلك الموائل المكتظة بالسكان من الحيوانات، والتي تضم الكوالا النادرة للغاية.

وقالت المستشفى، إنه سيتم انتشال اربعة اخرين من الكوالا اليوم بعد رصدهم في أرض الغابات على مشارف الحريق، ويُخشى أن المئات من المخلوقات قد ماتت في الحرائق ، ومع مرور الأيام بسبب نقص المياه، الذى أعاق فرص بقائهم على قيد الحياة.

كما دمرت عملية تطهير الأراضي وتنميتها الزراعية موطن الكوالا التي تعيش في الأشجار، مما أدى إلى زيادة زواج الأقارب وتقليل التنوع الوراثي للمرضي.