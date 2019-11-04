علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق هاتف يوفر للعامة معلومات عن أحدث تصادمات الثقوب السوداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر طلاب الدكتوراه من معهد علم موجات الجاذبية الفلكى تطبيقًا جديدًا لتشجيع العامة على مواكبة الأحداث الجديدة لموجة الجاذبية في الوقت الفعلي القريب، ومتابعة تصادمات الثقوب السوداء وكذلك اندماج النجوم النيوترونية.

 

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تم إجراء هذه الاكتشافات بواسطة فريق دولي من العلماء، بمن فيهم علماء من جامعة برمنجهام يستخدمون كاشفتي LIGO في الولايات المتحدة الأمريكية وكاشف VIRGO في إيطاليا. 

 

كما قام العلماء بمراقبة مباشرة لتصادم نجم نيوتروني من خلال موجات الجاذبية، ومع بداية الجولة الثالثة للمراقبة، يتم إطلاق أحداث الموجات الجاذبية لأول مرة في التنبيهات العامة التي تسمح لأي شخص بالانضمام لرحلة اكتشاف المزيد عن الكون.

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وتتولد موجات الجاذبية عن بعض الأحداث العنيفة الأكثر كارثية التي تحدث في الكون، مثل تصادم الثقوب السوداء ونجوم النيوترون. 

 

وقال آرون جونز طالب دكتوراه، "أقوم بتطوير تقنية جديدة لكاشفات الموجة الجاذبية هنا في برمنجهام، لجعل مورد يمكن الوصول إليه بسهولة لتمكين الجميع من متابعة تنبيهات موجة الجاذبية".

 

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