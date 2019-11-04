كيفية تفعيل معدل تحديث 90Hz بشكل دائم على اجهزة Google Pixel 4

عندما تم اصدار اجهزة Google Pixel 4 اعلنت جوجل عن ميزة في الأجهزة و هي ان الشاشات بمعدل تحديث 90Hz. فمن المفترض بهذا الشكل بأن اجهزة بكسل 4 و بكسل 4 اكس ال ستكون بشاشات مميزة و ستكون بمستوى سلاسة و خفة ليس موجوداً في اجهزة عديدة. حيث انه لا توجد اجهزة بمعدل التحديث المرتفع غير اجهزة OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T و 7T Pro. لكن في اجهزة بكسل 4 كان معدل التحديث متغير بتغيير سطوع الشاشة. اي انه في السطوع المنخفض ينخفض معدل تحديث الشاشة. حتى يصل لأقل قيمة و هي 60Hz. في هذا الموضوع سنشرح كيف يمكنك فرض تشغيل معدل التحديث العال بشكل دائم على الأجهزة

تحذير بشأن Google Pixel 4

لا انصح بتنفيذ هذا الشرح على اجهزة بكسل 4 العادية بسبب الإستهلاك العال للبطارية. حيث انه بطارية 2800mah التي لن تكون كافية و لن تتحمل الإستهلاك العال للشاشة مع معدل التحديث العال. حيث نشر احد المحررين في موقع Android Authority تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي twitter يعرض بها استهلاك البطارية على بكسل 4 اكس ال “بطارية 3700mah” بعد تفعيل معدل التحديث العال و التي وصلت الى 4 ساعات من استخدام الشاشة. و هذا رقم ضعيف جداً. فما بالك بما سيحدث في النسخة العادية

التغريدة

تفعيل معدل التحديث العال على Google Pixel 4

افتح الـSettings ثم اتجه الى About Phone اضغط على Build Number لمدة 5 مرات حتى تظهر رسالة you are now a developer يمكن ان يطلب منك كلمة المرور لتفعيل اعدادات المطورين اذهب الى Settings اختر System اختر Advanced اختر Developer Options قم بالنزول الى قسم Debugging حتى تصل الى اعدادات تفعيل الـ90Hz اختر Force 90Hz Refresh Rate و فعل الإختيار بجانبها هكذا اصبح معدل تحديث الشاشة في هاتفك هو 90Hz و ستحظى بتجربة سلسلة و سريعة و مريحة جداً على الشاشة

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