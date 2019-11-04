تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم Galaxy S11 بالجيل الثاني من مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Iceuniverse على أن سامسونج ستدعم هاتف Galaxy S11 القادم بالجيل الثاتي من مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S11 بمستشعر ISOCELL Bright HMX الذي طور من سامسونج بالتعاون مع شاومي مع كاميرة periscope بمييزة تكبير بصري حتى 5 مرات، وفي تسريبات جديدة اليوم أشير إلى أن سامسونج ستدعم الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S11 بمستشعر جديد من الشركة بدقة 108 ميجا بيكسل أيضاً.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن يختلف مستشعر سامسونج الجديد بدقة 108 ميجا بيكسل عن المستشعر الذي يدعم كلاً من هواتف CC9 Pro أو Mi Note 10 من شاومي.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على مواصفات المستشعر القادم من سامسونج، وما إذا كان سيأتي بمميزات جديدة عن مستشعر ISOCELL Bright HMX الحالي بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المستشعر الجديد سيأتي مع عدسات تدعم سطوع أعلى.

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يذكر أن مستشعر ISOCELL Bright HMX الحالي بدقة 108 ميجا بيكسل يدعم دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صورة بدقة 27 ميجا بيكسل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S11 ينطلق العام المقبل برقاقة معالج سامسونج التي لم يكشف عنها رسمياً حتى الآن Exynos 9830، أو بمعالج كوالكوم Snapdragon 865 مع ذاكرة LPDDR5 رام.

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