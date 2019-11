الهاتف Galaxy S11 سيستخدم الجيل الثاني من المستشعر 108MP ISOCELL Bright HMX

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا بالفعل من قبل أن شركة سامسونج تعتزم إستخدام المستشعر 108MP ISOCELL Bright HMX الذي تبلغ دقته 108 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy S11 جنبًا إلى جنب مع الكاميرا المُقربة التي توفر تقريبًا بصريًا هجينًا قدره خمسة أضعاف. ومع ذلك، وفقا لمعلومات جديدة حصلنا عليها اليوم من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فهي تفيد أن شركة سامسونج ستستخدم مستشعر جديد بدقة 108 ميغابكسل في الهاتف Galaxy S11 وليس المستشعر الذي طورته شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع شركة Xiaomi، والذي سيتم إستخدامه في الهاتف Xiaomi Mi Note 10.

لا يزال من غير الواضح ما هي التغييرات والأشياء الجديدة التي سيأتي بها هذا المستشعر الجديد، فهناك إحتمال أن يحصل على تحسينات على مستوى نظام المعالجة، وربما عدسة أكثر إشراقًا فوق المستشعر، على الرغم من أن هذا التغيير الأخير لا يرتبط إرتباطًا وثيقًا بالمستشعر نفسه.

ومع ذلك، نحن نتوقع أن يسمح هذا المستشعر الجديد القادم من شركة سامسونج مع الهاتف Galaxy S11 بدمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية التفاصيل بدقة 27 ميغابكسل.

وبغض النظر عن مستشعر الكاميرا الأساسية، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية أن الهاتف Galaxy S11 سيصل أيضًا مع المعالج Exynos 9830 أو Snapdragon 865، ومع ذاكرة عشوائية متقدمة من نوع LPDDR5.

