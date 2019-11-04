التراخيص للشركات التي تريد مواصلة تعاملاتها التجارية مع شركة Huawei ستصدر في ” المستقبل القريب “

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ شهر مايو الماضي، عندما أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei إلى قائمة الشركات المحضورة في السوق الأمريكي، سمعنا عن الحلول الممكنة لهذه المشكلة. لقد حرمت القائمة السوداء الشركات الأمريكية من التعامل التجاري مع شركة Huawei، وهو ما أسفر عن خسائر كبيرة لكلا الطرفين.

في شهر يوليو، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن خططها للبدء في إصدار تراخيص خاصة للشركات التقنية المحلية التي ترغب في الحفاظ على علاقاتها التجارية مع شركة Huawei. ستغطي هذه التراخيص فقط المكونات المتاحة على نطاق واسع والتي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي وأصبح من الواضح أن هناك إهتمامًا قويًا بهذه التراخيص حيث تقدمت أكثر من 130 شركة أمريكية بطلب للحصول على الشهادات.

في تطور جديد، أكد وزير التجارة الأمريكي، السيد Wilbur Ross أن عدد الطلبات تضاعف الآن إلى 260، وأنه سيتم إصدار التراخيص في ” المستقبل القريب جدًا “. خلال مقابلة مع وكالة الأنباء Bloomberg، صرح السيد Wilbur Ross بأن الطلبات المُقدمة هي قيد المراجعة بالفعل لكنه ذكر أنه لا ينبغي أن تتوقع جميع الشركات ضوءًا أخضر.

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ربما الشركة الأهم ضمن هذه الشركات الـ 260 التي تقدمت بطلباتها لوزارة التجارة الأمريكية هي شركة جوجل. عانت أجهزة Huawei الجديدة مثل سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series خارج الصين بسبب إفتقارها لتطبيقات وخدمات جوجل. إذا تمكنت شركة Huawei من إستعادة رخصتها لإستخدام التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في أجهزتها، فمن المؤكد أن هذا سيساعد في إحياء جاذبيتها لدى المستخدمين على الصعيد العالمي.

على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد للوقت الذي يُتوقع فيه إصدار هذه التراخيص، إلا أن هذا يعد بالتأكيد تطوراً إيجابياً في ملحمة Huawei مع السلطات الأمريكية. اقتربت الولايات المتحدة من التوصل إلى إتفاق تجاري ” أولي ” مع الصين بحلول نهاية هذا الشهر، وإذا سارت الأمور وفقًا لذلك، فقد نرى سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series وهواتف Huawei في المستقبل مع تطبيقات وخدمات جوجل.