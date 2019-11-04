الهاتف Motorola Razr 2019 يظهر من جديد، وهذه المرة في صورة مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الأسبوع الماضي تسريب مجموعة من الصور الرسمية للهاتف القابل للطي Motorola Razr 2019 القادم من شركة موتورولا، وهي الصور التي إستعرضت لنا كيف سيكون تصميم الهاتف من مختلف الزوايا. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب صورة جديدة لنفس الهاتف، ولكن الصورة التي بحوزتنا الآن هي واقعية.

هذه الصورة المسربة الجديدة تستعرض لنا الهاتف Motorola Razr 2019 في وضعية مفتوحة مما يؤكد لنا من جديد أن الهاتف سيضم شاشة طويلة تُطوى في المحور الأفقي وتمتاز بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من أجل سماعة الأذن وبقية المستشعرات الأخرى، فضلا عن ذقن بارز يضم الزر الرئيسي والذي يضم بدوره على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع.

ووفقًا للشائعات السابقة، فقد تردد أنه سيتم شحن هذا الهاتف مع شاشة OLED بحجم 6.2 إنش وشاشة ثانوية بدقة 800×600 بكسل في الخارج. وقيل كذلك أن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية. ويُعتقد كذلك أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 2730mAh.

أشارت التقارير الأولية إلى أن سعر الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي سيبلغ 1500 دولار أمريكي، ولكن يتعين علينا الإنتظار حتى اليوم 13 نوفمبر لنتأكد من كل شيء.