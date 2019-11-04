شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويكيبيديا تتيح عرض معاينات الكتب فى مراجعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ويكيبيديا أحد المصادر الشهيرة التى يعتمد عليها من مستخدمى الإنترنت حول العالم، لكن فى بعض الأحيان يتم التشكيك فى دقة الادعاءات المنشورة على صفحاتها، إلا أنه فى محاولة لتحسين مصداقية الموقع وسهولة استخدامه، يعمل موقع أرشيف الإنترنت Internet Archive على تسهيل متابعة المراجع من خلال ربطها بنسخ رقمية من الكتب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فحتى الآن، تم ربط 130،000 مرجع بـ 50.000 كتاب رقمى يستضيفها Internet Archive، حيث أن النقرعلى أى مرجع يأخذ المستخدم إلى النسخة الرقمية من أرشيف الإنترنت، مفتوحة للصفحة التى تم أخذ المرجع منها.

وعند فتح كتاب رقمى يستضيفه الأرشيف، يمكنك رؤية بضع صفحات من المعاينة للتحقق من المعلومات المرجعية، وإذا كان المستخدم يرغب فى قراءة المزيد، يمكنه استعارة نسخة رقمية من الكتاب من خلال برنامج الإقراض الرقمى المحكوم "Controlled Digital Lending program".

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يذكر أنه يتم ربط الإشارات إلى الكتب الرقمية من قِبل المستخدمين والبوتات الذكية على حد سواء، وتم إجراؤه فى الإصدارات الإنجليزية واليونانية والعربية من ويكيبيديا، فيما يقول موقع أرشيف الإنترنت إنه يعتزم مواصلة العمل مع مجتمعات ويكيبيديا لمسح المزيد من الكتب وربطها بالمراجع.

فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى يعمل فيها الموقعان معًا، حيث ساعدت المجموعة سابقًا فى إصلاح 9 ملايين رابط تالف على الموسوعة باستخدام أرشيف Wayback Machine، فيما قال مارك جراهام، مدير مشروع Wayback Machine: "يمكننا معاً تحقيق الوصول الشامل إلى جميع المعارف".