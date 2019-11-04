شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 أحداث فلكية ينتظرها العالم خلال هذا الشهر أبرزها دش نيازك وقمر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن شهر نوفمبر يشمل على العديد من الأحداث الفلكية المميزة التى ستزين سماء الليل، والتى تشمل على قمر جديد وآخر كامل، وكذلك دش نيزكى سيمطر قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فهذه الأحداث الفلكية والأعمال الفضائية خلال شهر نوفمبر، تشمل على:

4 نوفمبر: ستصل مركبة الشحن Cygnus NG-12 إلى محطة الفضاء الدولية، وسيستخدم رواد الفضاء الذراع الآلية للمحطة لالتقاطها.

11-12 نوفمبر: عطارد يعبر أمام الشمس، ويمكن رؤية الكوكب الصغير عطارد يمر أمام الشمس.

12 نوفمبر: اكتمال القمر حيث يصل إلى المرحلة الكاملة في الساعة 8:34 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1334 بتوقيت جرينتش).

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من 17 إلى 18 نوفمبر: ذروة دش نيازك ليونيد.

22 نوفمبر: ستستخدم شركة Arianespace صاروخ Ariane 5 ECA لإطلاق أقمار الاتصالات TIBA 1 و Inmarsat 5 F5، من مركز غيانا الفضائي بالقرب من كورو، غيانا الفرنسية.

26 نوفمبر: قمر جديد.

29 نوفمبر: إطلاق صاروخ روسي به ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز Gonets M من منصة بليستسك في روسيا.

29 نوفمبر: تقاطع القمر وزحل، ويمكن رؤية الزوج معا في سماء المساء.