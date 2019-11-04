شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لخرائط جوجل يعرض رموز كبيرة لأبرز المعالم الرئيسية بالمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل تحديث جديد لخدمة الخرائط التابعة لها Google Maps على منصة أندرويد، حيث وفر هذا التحديث الجديد استبدال رموز المعالم الرئيسية فى المدن برموز أكبر.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فعندما يسافر المستخدم إلى مدينة جديدة، فإن هذه الميزة الجديدة ستساعده على معرفة أماكن الجذب السياحى والمعالم الشهيرة الخاصة بالمدينة، حيث كانت فى السابق تضيع النقاط أو الأماكن المهمة بين كمية كبيرة من الرموز الزرقاء والبرتقالية والخضراء، لكن مع أحدث إصدار من تطبيق الخرائط على أندرويد فسيتم التخلص من ذلك.

وعند استخدام التطبيق الآن، يمكن للمستخدم الانتقال إلى أحد المدن الرئيسية فى منطقته أو فى أى منطقة أخرى، وسيجد هذه الرموز المميزة الكبيرة تشير إلى أهم المواقع فى المدينة، وفى نفس السياق، تبدو هذه الرموز خاصة بالأماكن القديمة ذات الأهمية التاريخية، ومع ذلك فالقاعدة غير ثابتة، حيث يمكن أن تشمل إضافة بعض الأماكن الجديدة، لكن ربما تطرح جوجل معايير محددة لمنح هذا المكان هذا الرمز الخاص به.