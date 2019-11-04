شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق الكلبة لايكا للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس البشر هم فقط من يكتبون التاريخ ولكن أحيانا تكون الكلاب أيضا، ففى مثل هذا اليوم 3 نوفمبر ولكن من عام 1957، أصبحت كلبة الفضاء السوفيتية التى تسمى لايكا هى أول حيوان يدور حول الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن الكلبة لايكا هى كلبة كانت فى الثالثة من العمر تم التقاطها من شوارع موسكو، وقد اختارها برنامج الفضاء السوفيتي لصغر حجمها وطبعها الهادئ.

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وأطلق الاتحاد السوفيتى هذه الرحلة ذهاب بلا عودة مهما أدى لوفاة الكلبة وعدم عودتها للأرض، وذلك مع وجودها لمدة سبعة أيام من الأكسجين وقليلًا من الطعام على متن الطائرة، وكانت لايكا على قيد الحياة عندما وصلت إلى المدار، لكنها توفيت بعد ذلك بوقت قصير لأن الدرع الواقي من حرارة المركبة الفضائية قد انقطع.

وتم إطلاق الكلبة لايكا من منصة بايكونور في كازاخستان بصاروخ سبوتنيك روسي، وكان هذا هو نفس النوع من الصواريخ المستخدمة لإطلاق أول قمر صناعي سبوتنيك.