شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار سوق الهواتف الذكية العالمى بسبب الصين والهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research أن سوق الهواتف الذكية العالمى ظل مستقرا كما هو، حيث تم بيع 380 مليون هاتف ذكى فى الربع الثالث من عام 2019 بأكثر من 379.8 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى، إذ أن سلسلة الانخفاضات على أساس سنوى التى استمرت لمدة سبعة أرباع قد تحطمت أخيرًا.

وبحسب موقع GSM الهندى، و"شوبهيت سريفاستافا "، محلل الأبحاث لدى شركة CP، فقد بدأ تجار التجزئة فى الهند بالتحضير مبكراً للمبيعات، كما أدت عطلة الأسبوع الذهبى لليوم الوطنى فى الصين إلى نمو بنسبة 6٪، وهو ما يعنى أن الصين والهند هما من ساعدا فى نمو مبيعات الهواتف الذكية خلال هذا الربع.

لكن فيما يتعلق بباقى الأسواق، فقد شهدت عدد من الشركات انخفاضات فى المبيعات فى أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كان وضع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، سببا فى نمو مبيعات بعض شركات الهواتف الذكية على حساب أبل التى كانت واحدة من أبرز الخاسرين من هذه الحرب.