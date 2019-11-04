شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون يقدم مجموعة جديدة من أنماط وخطوط الكتابة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تطبيق Creative Cloud من Adobe آلاف الخطوط الجديدة إلى أيفون على iOS ، وiPadOS اليوم، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق للوصول إلى 1300 خط مجاني، وسيحصل مشتركو Creative Cloud على 17000 خط.

ووفقا لما ذكره موقع " Theverge"، يمكن استخدام الخطوط على تطبيقات iOS 13.1 و iPadOS 13.1 التي تدعم برمجة التطبيقات للخط المخصص.

وعلى الرغم من أن تثبيت خط مخصص على أجهزة iOS، كان عملية متعددة الخطوات وشاقة، إلا أن تحديث اليوم هو الدعم الرسمي من واحدة من أكبر مكتبات الخطوط في العالم.

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ويمكن للمستخدمين البحث عن الخطوط بالاسم أو بالاختيار عبر أنماط مثل serifs و script و mono وغيرها.

وتتضمن المجموعة خطوط Typekit، والتي تم تغيير اسمها إلى Adobe Fonts العام الماضي، حيث يأتي التحديث في أعقاب إعادة تصميم Adobe لتطبيق Creative Cloud على سطح المكتب.