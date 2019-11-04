شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ بأحد المواقع الإباحية يؤدى لتسريب بيانات ملايين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حادث تسريب بيانات جديد من أحد المواقع الإباحية إلى تسريب بيانات ملايين المستخدمين، وهو التسريب الذى يشكل خطورة على كل من زوار المواقع الإباحية والعاملين أيضا بهذا المجال بحسب موقع engadget الأمريكى.
وتضمنت مجموعة البيانات المسربة عدة أشهر من السجلات لملايين الأشخاص، بما في ذلك أسماء المستخدمين وعناوين IP وعادات المشاهدة والدردشة الخاصة وحتى كلمات المرور من محاولات تسجيل الدخول الفاشلة، كما شملت التسريبات أيضا بعض تفاصيل الحسابات الخاصة بالعاملين فى هذا المجال.
وبحسب التقرير، فقد تم إغلاق قاعدة البيانات، التي تضمنت في الغالب مستخدمين من أوروبا، الأسبوع الماضي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك أي متطفلين قاموا بالوصول إلى قاعدة البيانات أم لا.
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