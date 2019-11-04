شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من المهندسين فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، وجامعة إلينوى بالولايات المتحدة، من تحقيق قفزة فى مجال تصميم الروبوتات، عن طريق تصنيع روبوت يمكنه أن يسير على قدمين، بل ودفع أشياء أمامه دون فقدان اتزانه أو سقوطه أرضاً، بالإضافة إلى المشاركة فى عمليات الإنفاذ والإغاثة.

ووفقا لموقع "فيز دوت أورج" المتخصص فى علوم ومجالات التكتولوجيا، فيأخذ الروبوت شكل نصف جسم علوى دون رأس، ومثبت به قدمان ويتم التحكم فيه عن بُعد، عن طريق سترة إلكترونية يرتديها الشخص الذى يسيطر على الروبوت، وتقوم هذه السترة بتوصيل التعليمات من الشخص إلى الروبوت، كما تنقل معلومات بشأن المؤثرات الخارجية التى يتعرض لها الروبوت إلى الشخص الذى يتحكم فيه.

وبحسب الموقع، فإنه من خلال التجارب، استطاع الباحثون الحفاظ على توازن الروبوت أثناء القفز والسير فى المكان وتقليد حركة الشخص الذى يتحكم فيه.

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من جانبه، قال جوا راموس، الباحث فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: "الآن إذا ما أردنا أن نفتح باباً ثقيلاً، يستطيع العنصر البشرى أن يطلب من الروبوت أن يلقى بثقله على الباب ليفتحه دون أن يفقد توازنه".







