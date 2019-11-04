تكنولوجيا: شركة روسكوسموس ترسل مركبة فضائية زجاجية إلى الفضاء أواخر ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة سبوتنيك، إن المركبة الفضائية الكروية الزجاجية "بليتس-إم" ضرورية لتوضيح مجال الجاذبية للأرض، ومن المخطط إرسالها إلى المدار فى أواخر ديسمبر. وتشير المواد إلى أنه سيتم إطلاق "بليتس-إم" مع ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات "جونيتس-إم" على الصاروخ الحامل "روكوت"، وسيتم الإطلاق من المحطة الفضائية بليسيتسك فى 25 ديسيمبر. وعاكس الليزر الزجاجى الكروي "بليتسك-إم" مصمم فى شركة روسكوسموس لتحديد مدارات السواتل الجيوديسية والملاحية بدقة عالية، ومعايرة أنظمة القياس الراديوية في المدار وتحديد معايير الدوران وتوضيح مجال الجاذبية الأرضية وتنسيق الدعم للتجارب العلمية. Advertisements

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