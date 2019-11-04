شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحذر من استخدام آسيا الإدمانى للفحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب على قارة آسيا إنهاء إدمانها للفحم، حيث إن تغير المناخ يهدد مئات الملايين من الأشخاص المعرضين لارتفاع منسوب مياه البحر في المنطقة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، جاءت تحذيرات الأمم المتحدة بعد نتائج بحث جديد يخص ارتفاع مستوى البحر بطريقة قد تغرق المدن الآسيوية الكبرى، بما في ذلك بانكوك ومدينة هوشي منه ومومباي، لكونهم معرضون لخطر الفيضانات الشديدة المرتبطة بارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأشار أنطونيو جوتيريس، إلى إن الدول الآسيوية بحاجة إلى خفض الاعتماد على الفحم لمعالجة أزمة المناخ، والتي وصفها بأنها القضية الحاسمة في عصرنا.

وأكد "هناك إدمان على الفحم نحتاج للتغلب عليه لأنه لا يزال يمثل تهديدا رئيسيا فيما يتعلق بتغير المناخ"، مضيفا أن دول المنطقة بحاجة إلى أن تكون على الخط الأمامي للمعركة من خلال إدخال تسعير الكربون وإصلاح سياسات الطاقة.

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ولا يزال الفحم مصدرًا رئيسيًا للطاقة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث حفزت التنمية الاقتصادية الطلب المتزايد على الطاقة على حساب البيئة.

وشهدت المناطق الساحلية في جنوب شرق آسيا بالفعل فيضانات كبيرة وتوغل مياه البحر مرتبطًا بتغير المناخ، وأظهر بحث جديد هذا الأسبوع أن ما لا يقل عن 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون في أماكن معرضة لخطر الغرق بحلول عام 2050.